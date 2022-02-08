РИАМО - 8 фев. Втекущем году в Москве планируется закончить строительство 22 новых спортивных объектов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В число новых объектов входят Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках, футбольный стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте и другие.

Кроме того, в планах на 2022 год – проведение капитального ремонта 132 объектов и текущий ремонт 3 объектов. В столице также идет плановая модернизация комплексов спортренажеров и воркаута во дворах, парках и на стадионах школ.

В 2021 году в городе ввели 19 крупных спортсооружений, к примеру, центр биатлона «Новая звезда», комплекс «Чкалов-арена», спорткомплекс «Красный Октябрь» и футбольный стадион на Тушинской улице, сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках.

Также за минувший год в городе провели капитальный ремонт 128 спортобъектов и текущий ремонт 19 объектов.