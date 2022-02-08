РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Антоном Орешковым проверил качество капитального ремонта 6 санузлов в школе №15 микрорайона Заря Балашихи, сообщает пресс-служба парламентария.

Вместе с директором учреждения Анной Скоропуповой депутаты осмотрели учебные классы, музей и проверили качество выполненных работ.

«Здание школы построено в 1965 году, капитального ремонта в нем не проводилось. И, конечно, туалеты нуждались в срочном ремонте. Подрядная организация заменила окна, плитку на стенах и полу, установила новую сантехнику и ограждения кабинок. Важно, что работы оперативно проведены во всех шести санитарных комнатах», - сказал Ефимов.

Он добавил, что на текущий момент в Балашихе отремонтированы санузлы в 9 образовательных организациях. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 23 млн рублей.

На встрече с педагогами школы Ефимов представил отчет о своей работе за 2021 год на избирательном округе.

Он рассказал, что всего было проведено более 1 тыс. мероприятий, в том числе около 50 приемов жителей. Рассмотрено 317 обращений, по каждому третьему были приняты положительные решения. По остальным – даны соответствующие разъяснения, консультации и практические предложения. Более 100 заявителям была оказана материальная помощь.

Областной депутат поблагодарил педагогов школы за поддержку и совместные мероприятия. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он вручил заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ирине Александровой благодарственное письмо регионального парламента.

Скоропупова отметила важность таких встреч с коллективом школы и пригласила Ефимова на празднование 60-летия микрорайона Заря, которое пройдет в мае.

«Мы планируем расширить экспозицию нашего школьного музея и отдельно показать, как проходило становление военного городка Заря, который теперь называют столицей ПВО страны», - отметила Скоропупова.