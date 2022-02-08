РИАМО - 8 фев. В понедельник и в ночь на вторник основная часть осадков пришлась на север Московской области. Так, в округе Пушкинский за этот период выпало 14 мм снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице снег и мокрый снег шли зарядами, поэтому их количество не превысило 5 мм.

Причиной непогоды стало приближение циклонического вихря. Регион останется под его влиянием до конца вторника. В течение дня в столице и Подмосковье местами будет идти мокрый снег, возможен гололед.

На этой неделе в Московском регионе преобладает западноевропейская погода – облачная и теплая. Температура воздуха колеблется из минусовых в плюсовые значения и обратно. Сильных морозов в ближайшее время не ожидается.