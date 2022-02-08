РИАМО - 8 фев. Сразу 4 новых обновления будут доступны пользователям приложения «Парковки Москвы», этим приложением пользуются подавляющее большинство автомобилистов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, с февраля можно будет оплатить парковку в Санкт-Петербурге с переименованием приложения в «Парковки России». А еще появится безопасный вход, то есть зайти в приложение можно будет по изображению лица, отпечатку пальца, паролю, графическому ключу.

Также можно будет изменить номер машины в абонементе на уличных парковках и появится возможность синхронизации с календарем смартфона (для того, чтобы не забывать о продлении резидентного разрешения или абонемента).

«Приложением «Парковки Москвы» пользуются 90% автомобилистов, потому что это самый быстрый и надежный способ заплатить за парковку. Кроме того, с его помощью можно проверить штрафы или исправить ошибки. Сервис не имеет аналогов, поэтому при поддержке Минтранса России мы будем его развивать и выведем на уровень страны», - сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По всем вопросам о платных парковках обращаться по телефону: 3210 с мобильного или 8(495)539-54-54.