РИАМО - 8 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию иностранных СМИ о том, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили сделку по Украине в ходе переговоров в Москве, сообщает Газета.ru.

Ранее издание The Financial Times написало о том, что переговоры Путина и Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине. При этом лидеры двух стран якобы достигли соглашения не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив.

«The Financial Times, конечно же, написала неверно. <...> Москва и Париж не могли заключить никаких сделок», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «это просто невозможно», так как Франции не принадлежит лидерство в НАТО.

Ранее главы России и Франции провели в Кремле пятичасовые переговоры. В ходе итоговой пресс-конференции ни Путин, ни Макрон не упомянули «обсуждение каких-либо общений».