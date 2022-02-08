РИАМО - 8 фев. На улице Школьной в городском округе Щелково появится новый детский сад, в нем смогут учиться 220 воспитанников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Пакет документов по объекту уже передан для проведения конкурсных процедур. Победитель конкурса сможет приступить к проектированию и строительству объекта.

«Детский сад построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета», – отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершение строительства учреждения запланировано на 2024 год. В процессе проектирования детского сада специалисты уделят особое внимание комфортности и безопасности.

Конкурсные процедуры пройдут в рамках единой закупки на строительство и проектирование. Подрядчик сможет оперативно подготовить проект и незамедлительно начать строительство детского сада. Благодаря этому будет сокращен общий срок возведения учреждения.