РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. В подмосковной Балашихе проводят проверки по факту ДТП на улицах Октябрьская и Западная, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Одно из ДТП произошло 4 февраля. По предварительным данным, в 13:40 в городском округе Балашиха на улице Октябрьская водитель автобуса совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

Другая авария произошла 7 февраля в 11:00 на улице Западная, у дома 7Б. В результате ДТП неустановленный водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетние пешеходы получили травмы. По данным фактам проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.