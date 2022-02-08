РИАМО - 8 фев. Две новостройки по программе реновации передадут под заселение в Нагорном районе Москвы в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

Дома находятся на Варшавском шоссе, вл. 100 и Симферопольском проезде, вл. 7, стр. 1.

«Новостройки запланировано передать под заселение в текущем году. Сейчас строительство ведется на завершающей стадии», – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что дома на Варшавском шоссе и Симферопольском проспекте запроектированы на 483 и 66 квартир соответственно. Во дворах создадут парковки и тропинки, также там появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Всего в Нагорном районе Москвы в программу реновации включено 53 жилых дома, в них живут 10,6 тыс. человек. Для волнового переселения жителей на территории района подобрали 4 стартовые площадки.

Программа реновации старого жилфонда утверждена в Москве в августе 2017 года. Она затронет свыше 1 млн москвичей.