РИАМО - 8 фев. По итогам прошлого года Московская область стала лидером российского рейтинга регионов-экспортеров безалкогольных напитков. За год экспорт вырос более чем на 50% до 125,6 млн долларов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Второе место в рейтинге заняла Москва с объемом экспорта в 46,6 млн долларов. Затем идут Липецкая область (23,9 млн долларов), Нижегородская область (21,3 млн долларов) и Санкт-Петербург (19,2 млн долларов).

Экспорт напитков также вырос и в натуральном выражении. Так, регион экспортировал 191 тыс. тонн продукции – на 38% больше показателя предыдущего года.

Чаще всего безалкогольные напитки из Подмосковья отправляются в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Грузию. Общая же доля Подмосковья от всего общероссийского экспорта напитков составила 37,1%.

Основными экспортерами являются ООО «Пепсико Холдингс», ЗАО «Московская пивоваренная компания» и ООО «Мегапак».