РИАМО - 8 фев. Дело в отношении 41-летнего мотоциклиста, насмерть сбившего двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе на Русаковской набережной в Москве, направили в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Смертельная авария произошла 17 августа 2021 года. Обвиняемый, управляя мотоциклом Honda CBR 600 RA, нарушил скоростной режим и сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В момент столкновения скорость мотоцикла достигла 95 км/ч. От полученных травм на месте скончалась пешеход – 30-летняя беременная женщина, вторая пострадавшая – пенсионерка 64-х лет – умерла через несколько дней в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом.