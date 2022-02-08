РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В подмосковном Подольске ведется следствие по факту передачи мошенникам более 2 млн рублей введенной в заблуждение жительницей, один из подозреваемых задержан, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте администрации округа.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными лицами звонили потерпевшей и, представляясь сотрудниками ЦБ РФ и МВД, сообщали о якобы мошеннических действиях с ее банковскими счетами. Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение, передала 1,9 млн рублей, а затем еще 250 тыс. рублей на расчетный счет, указанный мошенниками. В результате ей был причинен особо крупный материальный ущерб в размере 2,15 млн рублей.

Подольской городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по городскому округу уголовного дела. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению обвиняемого. В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего.

Жителям округа напоминают о том, что в последнее время участились случаи мошеннических действий в сфере информационных технологий. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка или следователями МВД РФ (СК РФ). Данные лица просят предоставить информацию по банковским счетам и сохранять конфиденциальность разговора. В таком случае необходимо положить трубку, позвонить на горячую линию банка (телефонный номер указан на пластиковой банковской карте) и сообщить о произошедшем.