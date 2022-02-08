РИАМО - 8 фев. Коронавирус быстро мутирует, а значит появление нового штамма после омикрона неизбежно. Новая мутация будет сопоставима по скорости распространения с омикроном, но переноситься будет еще легче, сообщила ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова.

«Мы ожидаем, что она будет легче по своей природе. То есть новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у омикрона», - рассказала Соседова в интервью радио Sputnik.

Такое воздействие выгодно самому вирусу - заразившиеся должны болеть, но не должны умирать.

«Вирус – это паразит, ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус», – отметила врач.

Она заявила, что новый штамм появится ближе к началу следующего года. За прошедшие 2 года было выявлено порядка 10 мутаций, 4 из них были крупными.

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