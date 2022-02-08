РИАМО - 8 фев. Российский биатлонист Максим Цветков пришел четвертым в индивидуальной 20-километровой гонке на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает Газета.ru.

Золото взял француз Кентен Фийон Майе. Серебряная медаль досталась лыжнику Антону Смольскому из Белоруссии. Третье место завоевал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Примечательно, что Цветков всего лишь на 3 секунды отстал от спортсмена из Норвегии.

Другой россиянин — Александр Логинов — финишировал десятым, допустив 3 промаха на стойке. Эдуард Латыпов пришел 11-м. Еще один россиянин, Карим Халили, расположился на 31-й позиции, проиграв победителю 4 минуты и 39 секунд.

В общем медальном зачете Россия сейчас находится на третьей строчке. Отечественные спортсмены уже взяли 8 медалей.

Ранее российский сноубордист Виктор Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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