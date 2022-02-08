РИАМО - 8 фев. Стоматолог, главный врач стоматологического центра Владимир Шипков рассказал, что соблюдать хорошую гигиену полости рта в домашних условиях помогут электрическая зубная щетка, ирригатор и стерилизатор зубных щеток, сообщает aif.ru.

Он уточнил, что при чистке зубов электрическая зубная щетка позволяет качественно выполнять домашнюю гигиену. При этом для качественной чистки зубов таким устройством уходит гораздо меньше времени.

«Флагманские модели топовых производителей оснащаются сменными насадками, с помощью которых можно очищать мягкие ткани, полировать эмаль, ухаживать за ортодонтическими конструкциями. У наиболее продвинутых моделей есть даже встраиваемые программы, способные вести статистику, анализировать частоту и качество гигиены, давать рекомендации», - отметил стоматолог.

Также, по его словам, не лишним будет держать дома ирригатор. С помощью этого устройства можно очистить труднодоступные места во рту (межзубные промежутки, десневые карманы). Еще ирригатор можно считать действенным профилактическим и терапевтическим средством. Он помогает решать проблемы инфекционного и воспалительного характера.

Кроме того, можно купить домой стерилизатор для зубных щеток. Врач напомнил, что щетки нужно менять после 1,5-2 месяцев использования. Но мало кто этим правилом пользуется. Поэтому дома можно пользоваться таким стерилизатором. Это устройство не повысит качество гигиены, но продлит срок службы обычных зубных щеток или сменных блоков электрических.

Также врач посоветовал купить домой зубную нить и ополаскиватель с бактерицидным эффектом.