РИАМО - 8 фев. В Москве запустили эксперимент по прокату зимней версии самокатов. Взять снегокат в аренду можно бесплатно в парке «Сокольники», сообщает пресс-служба «AliExpress Россия».

Воспользоваться этим видом зимнего городского транспорта могут взрослые и дети по 20 февраля. Всего в «Сокольниках» доступно 20 взрослых и 10 детских моделей снегокатов. Точка проката находится в Саду астрономов на главной аллее.

Прокат открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Взять снегокат в аренду можно под залог на один час. Правила пользования расскажут специальные помощники.

Пилотный проект запущен совместно с сервисом городской мобильности «Ситимобил». По итогам эксперимента будет решаться вопрос о запуске этого вида зимнего транспорта в других российских регионах. Также прокат снегокатов может появиться в приложении «Ситимобил».