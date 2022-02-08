РИАМО - 8 фев. В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела из-за ситуации с некачественной уборкой улиц города от снега и наледи, сообщает Газета.ru.

По данным городской прокуратуры, дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города.

В ведомстве подтвердили, что полицейские в настоящий момент проводят обыски в управляющих компаниях и коммунальных предприятиях.

Итоги расследования по возбужденным уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее жители Петербурга массово жаловались на работу коммунальщиков. Множество горожан получило травмы из-за плохой уборки снега на улицах и тротуарах.