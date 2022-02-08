РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Подольские ученые создали экспериментальный образец аппарата для близкофокусной терапии онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе предприятия АО «НИИ НПО «ЛУЧ».

В АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») создан экспериментальный образец аппарата для близкофокусной терапии онкологических заболеваний. Оборудование работает на базе миниатюрных источников рентгеновского излучения и является опциональным дополнением к широко применяемой изотопной брахитерапии (метод контактной лучевой терапии).

Аппарат оказывает терапевтическое воздействие на новообразования потоком рентгеновского спектра и минимально воздействует на здоровые ткани и органы за счет возможности выбора глубины проникновения ионизирующего излучения. Его использование позволит осуществлять прицельное интраоперационное облучение как наружных, так и внутренних органов после удаления раковых опухолей.

Аппарат разрабатывался в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) по направлению «Ядерная медицина» на протяжении 3 лет. В отличие от известных импортных прототипов, он включает три источника рентгеновских излучателей различного диаметра: с направленным, прострельным и вынесенным анодами. Экспериментальный образец готовится к проведению клинических испытаний, идет подготовка необходимой документации.

Директор отделения «Оптических и информационных технологий» АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Дмитрий Чесноков отметил, что разработанный на базе отечественных комплектующих аппарат может качественно изменить ситуацию и решить проблему зависимости от импортных товаров. Кроме того, при схожих характеристиках стоимость экспериментального образца в пять раз ниже зарубежных аналогов.