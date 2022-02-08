РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Заместитель главы администрации Котельников Сергей Полевщиков совместно с участниками Совета ветеранов от имени главы округа Сергея Жигалкина поздравил труженицу тыла Глафиру Рыжкину с 90-летним юбилеем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жительнице Котельников было 9 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ее отец ушел на фронт и пропал без вести.

После окончания войны Глафира Михайловна много лет проработала на благо города. Рыжкина участвовала в строительстве Коврового комбината, работала ткачихой, а затем трудилась в совхозе «Белая Дача».