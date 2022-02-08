РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. Красногорский филиал Музея Победы приглашает принять участие в новом всероссийском онлайн-фотоконкурсе. Жителям из разных регионов России предлагается сделать необычные фотографии своих домашних питомцев – котов и кошек, сообщает пресс-служба музея.

Конкурс приурочен ко Дню кошек в России, который ежегодно отмечается 1 марта.

«Кошка – это не просто милый домашний любимец. Мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны пушистые воины выполняли роль «живых радаров», поддерживали моральный дух солдат», – отметила заместитель заведующего Красногорским филиалом Музея Победы Оксана Арсентьева.

Конкурсантам предлагается сделать фотографии домашних котов и кошек по 3 номинациям: «На боевом посту» – фото с изображением питомца, который ведет скрытое наблюдение, «Солдат спит, служба идет» – фото с изображением спящего питомца, «Враг повержен» – фото с изображением кота и его поверженного «противника». Прием заявок продолжится до 27 февраля.

Фото своих питомцев необходимо присылать на почту музея: mmna@cmvov.ru. Подробнее о фотоконкурсе можно узнать на сайте филиала.

Итоги конкурса будут подведены 1 марта. Конкурс завершится мероприятием, приуроченным ко Дню кошек в России. Работы всех конкурсантов будут представлены на фотовыставке. Победителей наградят дипломами и памятными призами.

Также на мероприятии участники конкурса и все желающие узнают о том, какую роль сыграли кошки во время войны, услышат реальные истории подвигов животных. Для участников будет организован мастер-класс и общение с зоотехником, который расскажет об особенностях по уходу за кошками, питанию и другим вопросам.