РИАМО - 8 фев. В столице и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение продлили до 10 часов 10 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение объявлено на всей территории Центрального федерального округа из-за гололедицы и тумана.

В Москве и области на этой неделе погода теплее нормы. Столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений в дневные часы и опускаться ниже нуля ночью. Это способствует образованию гололедицы.

Кроме того, в регионе всю неделю будет фиксироваться пониженное атмосферное давление – 734-742 мм рт. ст., что может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей.

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