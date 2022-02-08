РИАМО - 8 фев. В рамках договора о сотрудничестве столичный холдинг «Мосинжпроект» совместно с администрацией Екатеринбурга проведет оценку необходимости и целесообразности строительства в этом городе второй ветки метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В столице прошло совещание по вопросу реализации совместных проектов между холдингом «Мосинжпроект» и администрацией Екатеринбурга. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в октябре 2021 года.
Соглашение предполагает проведение работ, направленных на комплексное развитие городской инфраструктуры Екатеринбурга, в том числе его транспортного каркаса и крупных градостроительных проектов. Возможности холдинга по управлению такими проектами были представлены на совещании. Во встрече принял участие замглавы города Рустам Галямов.
Он добавил, что компетенции холдинга предложены для решения стоящих перед руководством Екатеринбурга задач по разработке и реализации комплексных проектов.
«Накопленный опыт «Мосинжпроекта» по управлению КГП будет востребован городом, учитывая утвержденный недавно новый Генеральный план города, а также перспективы развития новых территорий – районов Академический и Солнечный, и 5 новых участков КРТ в черте города», - отметил Галямов.
Он рассказал, что в рамках договоренности масштабные проекты будут курироваться совместно с холдингом, «Мосинжпроект» также будет давать консультации. В числе проектов будет и вопрос развития подземного транспорта Екатеринбурга.
«На рабочей встрече мы обсудили формат создания оператора по управлению КГП, который зарекомендовал себя в Москве, и договорились о совместной подготовке предпроектных решений и создании дорожной карты формирования такого оператора в Екатеринбурге», – отметил заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов.
Он уточнил, что в конце февраля – начале марта представители компании планируют встретиться с главой Екатеринбурга и показать ему уже реализованные холдингом крупные градостроительные проекты и проекты по развитию метро.
Холдинг курирует в столице ряд значимых проектов, например, административно-деловой центр «Коммунарка» в новой Москве. Общая площадь объектов, которые запланированы для строительства «Мосинжпроектом», составляет 12 млн «квадратов». АО «Мосинжпроект» является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России.
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