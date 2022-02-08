РИАМО - 8 фев. В рамках договора о сотрудничестве столичный холдинг «Мосинжпроект» совместно с администрацией Екатеринбурга проведет оценку необходимости и целесообразности строительства в этом городе второй ветки метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В столице прошло совещание по вопросу реализации совместных проектов между холдингом «Мосинжпроект» и администрацией Екатеринбурга. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в октябре 2021 года.

Соглашение предполагает проведение работ, направленных на комплексное развитие городской инфраструктуры Екатеринбурга, в том числе его транспортного каркаса и крупных градостроительных проектов. Возможности холдинга по управлению такими проектами были представлены на совещании. Во встрече принял участие замглавы города Рустам Галямов.

«Реализация КГП в Москве под управлением «Мосинжпроекта» позволила на 56% сократить бюджетную нагрузку на развитие новых территорий, стимулировать жилищное строительство, создать более 200 тыс. новых рабочих мест, а также сформировать эффективный транспортный каркас», – рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что компетенции холдинга предложены для решения стоящих перед руководством Екатеринбурга задач по разработке и реализации комплексных проектов.

«Накопленный опыт «Мосинжпроекта» по управлению КГП будет востребован городом, учитывая утвержденный недавно новый Генеральный план города, а также перспективы развития новых территорий – районов Академический и Солнечный, и 5 новых участков КРТ в черте города», - отметил Галямов.

Он рассказал, что в рамках договоренности масштабные проекты будут курироваться совместно с холдингом, «Мосинжпроект» также будет давать консультации. В числе проектов будет и вопрос развития подземного транспорта Екатеринбурга.

«На рабочей встрече мы обсудили формат создания оператора по управлению КГП, который зарекомендовал себя в Москве, и договорились о совместной подготовке предпроектных решений и создании дорожной карты формирования такого оператора в Екатеринбурге», – отметил заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов.

Он уточнил, что в конце февраля – начале марта представители компании планируют встретиться с главой Екатеринбурга и показать ему уже реализованные холдингом крупные градостроительные проекты и проекты по развитию метро.

Холдинг курирует в столице ряд значимых проектов, например, административно-деловой центр «Коммунарка» в новой Москве. Общая площадь объектов, которые запланированы для строительства «Мосинжпроектом», составляет 12 млн «квадратов». АО «Мосинжпроект» является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России.