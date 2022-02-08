РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Добровольцы в Люберцах помогают коммунальным службам очистить крыши школ и других учреждений образования от снега и наледи, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Нынешняя зима надолго запомнится коммунальщикам: столько снега в Московском регионе не выпадало уже давно. В связи с этим усилили контроль содержания кровель и прилегающих территорий социально значимых объектов городского округа. Особое внимание – учреждениям образования.

«От снега и наледи регулярно необходимо очищать 150 крыш учебных организаций. Очистка кровель и уборка территорий проводятся в будние дни до начала занятий, а также по выходным. В период обильных снегопадов к работам подключаются волонтеры. Искренне благодарен добровольцам за помощь», – сказал Ружицкий.

В случае возникновения вопросов и пожеланий по данной теме можно обратиться, написав письмо на электронную почту: glava@lubreg.ru.