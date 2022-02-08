РИАМО - 8 фев. С Красной площади эвакуировано около 700 человек после обнаружения подозрительной сумки, сообщает Агентство городских новостей «Москва».



По данным источника в правоохранительных органах, в данный момент на месте происшествия работает оперативная группа и кинологи.

Ранее в январе неизвестные отправили письма с информацией о минировании во все школы, расположенные в центре Москвы. Все угрозы оказались ложными.

Также ранее суды в Москве получали сообщения с угрозой взрыва, данная информация не подтвердилась.