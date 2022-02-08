РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. В Щелковском драматическом театре 12 февраля состоится показ спектакля «Визит старой дамы», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Богатая дама возвращается в родной город, чтобы подарить его нищим жителям огромную сумму денег. За это благодеяние им нужно выполнить только одно условие. Каждый окажется перед выбором: стать ли предателем и палачом в обмен на процветание или сохранить остатки гуманности?

Начало сеанса - в 18:00. Узнать подробности и заказать билеты можно на сайте театра.