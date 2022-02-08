РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Депутат Мособлдумы, член партийного объединения «Единой России» Игорь Коханый в минувшем году получил от жителей Люберец более 7,5 тыс. обращений по теме благоустройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коханый выступил с докладом о проделанной работе за 2021 год перед однопартийцами совета депутатов Люберец.

Из почти 800 тыс. обращений по Подмосковью уже решены более 105 тыс. После исключения повторяющихся и обобщения массовых наказов в муниципалитеты направили 337 тыс. обращений, еще 11 тыс. находятся в работе программных комиссий Мособлдумы.

«Из общего количества собранных наказов – более 60 тыс. касаются сферы благоустройства. Непосредственно от жителей городского округа Люберцы по этой теме поступило 7 543 обращения. Примерно 20% из этого количества уже отработано партийцами», – сказал Коханый.

За 2021 год в горокруге Люберцы были облагорожены 38 придомовых территорий с установкой детских игровых и спортивных площадок.

«В 2021 году нам удалось выйти по результатам работы на доковидный уровень. В предыдущий год, к сожалению, многие проекты были остановлены из-за пандемии. В планах наступившего 2022 года – нарастить объемы», – добавил Коханый.