РИАМО - 8 фев. В 2022 году продажи путевок на майские праздники выросли в 10-20 раз по сравнению с прошлым годом. Самое популярное направление Турция, второе место у Египта, замыкают топ-3 путешествия по России, пишет газета «Известия».

На интерес россиян к путешествиям не влияет даже сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Более 60% отдыхающих выбрали Турцию, более 10% — Египет. Знакомиться с российскими достопримечательностями и курортами поедут около 8%.

Туроператоры стимулируют ранние покупки путевок большими скидками и специальными предложениями от гостиниц. Россияне охотно выкупают туры на май и более поздние даты.

Рынок туристических услуг стабилизируется. Если в начале 2021 года никто не был готов планировать отдых за 3 месяца, то сейчас ситуация снова изменилась.

По сведениям «Интуриста», цены на отели выросли. В среднем за год российские подорожали на 10-50%, зарубежные — на 1–5%, что также ощутимо, учитывая, что речь идет о платежах в валюте.

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