РИАМО - 8 фев. На прошлой неделе в Московской области были введены в эксплуатацию 5 жилых домов и 5 нежилых объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

В Ивантеевке были введены в эксплуатацию 3 жилых дома на 432 квартиры. Также в городском округе Истра были сданы дом на 22 квартиры в сельском поселении Павловская Слобода и таунхаус на 6 квартир.

Среди нежилых объектов, которые были введены в эксплуатацию на прошлой неделе, - производственно-складской корпус в Щелкове и здание АЗС с сервисным обслуживанием рядом с МКАД в Реутове.

Кроме того, выданы разрешения на строительство 18 зданий. Так, 2 жилых дома появятся рядом с поселком Светлые Горы в Красногорске и в деревне Красный поселок в Истре.

Также будут возведены пристройка к школе №6 на Новомытыщинском проспекте в Мытищах и детский сад на 360 мест в Ленинском округе. В Балашихе построят новое производственно-складское здание, а в Домодедове появится новый административно-бытовой корпус.