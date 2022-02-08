РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова совместно с представителями родительской общественности и юными инспекторами дорожного движения провели акцию «Родительский патруль» в лицее №14 им. Ю. А. Гагарина с целью контроля за прибытием детей в школу, сообщает пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Также с учениками проведены профилактические беседы по правилам дорожного движения. Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов темное время суток и соблюдению ПДД. Кроме того, школьникам напомнили основные правила для безопасного участия в дорожной обстановке.

Участникам акции вручили тематические листовки и световозвращающие значки.