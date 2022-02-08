РИАМО - 8 фев. В городском округе Реутов после реконструкции введен в эксплуатацию автозаправочный комплекс. Обновление станции позволило создать 14 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

АЗС размещена на земельном участке площадью 7 457 кв. м. Там были расположены 4 заправочные колонки, здание с кассовой зоной, мини-маркет и кафетерий.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил примерно 77 млн рублей. Застройщиком выступило ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Проведение реконструкции объекта сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Отмечается, что строительство АЗС позволяет сделать поездки по территории региона более комфортными.