РИАМО - 8 фев. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов поздравил жителей наукограда с Днем российской науки, который отмечают во вторник, сообщает пресс-служба главы округа.

«Жители нашего города по праву могут гордиться авторитетными учеными, ведущими научными предприятиями и технологиями в сфере образования. Созданная нашим АО «ВПК «НПО машиностроения» гиперзвуковая ракета «Циркон» подтвердила высокий потенциал и значимость исследований и российских разработок», - сказал Каторов.

Глава наукограда выразил гордость тем фактом, что сотрудники расположенного на территории Реутова градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» во главе с гендиректором, генеральным конструктором Александром Леоновым ежедневно доказывают всему миру высокое звание настоящих ученых, профессионалов своего дела, специалистов высокой квалификации.

«На них равняются коллеги, на их примере учатся молодые специалисты и реутовские школьники, приходящие в «Изобретариум», который мы открыли вместе с НПО», - отметил Каторов.

Он пожелал научному сообществу наукограда и тем, кто только начинает свой путь в науке, неутомимой жажды поиска, вдохновения, новых достижений и здоровья и выразил уверенность, что объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий «будет ознаменовано новыми победами и покорением высоких орбит».