РИАМО - 8 фев. В Мытищах сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в культивировании галлюциногенных грибов. Суд отправил мужчину под арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При осмотре места проживания мужчины полицейскими обнаружены и изъяты полиэтиленовые упаковки и банки, внутри которых находились растения в виде грибов в количестве 213 штук. Также изъяты электронные весы, фасовочный материал и оборудование для культивирования растений», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Химическая экспертиза установила, что в квартире подозреваемого были найдены галлюциногенные грибы, содержащие запрещенное вещество псилоцибин (120 грамм).

Следствие возбудило дела о покушении на оборот наркотиков и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.