РИАМО - 8 фев. Владельцы устройств на операционных системах iOS и Android могут скачать мобильное приложение «Макет Москвы». С его помощью можно ознакомиться с историей создания макета, принять участие в викторинах и узнать свежие новости о предстоящих событиях, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Кроме того, в приложении доступна запись на экскурсию в павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ.

«Безусловно, увидеть все своими глазами, поуправлять подсветкой объектов на макете, вживую пообщаться с экскурсоводом, получить незабываемые эмоции от светотехнических шоу – все это не заменит онлайн продукт, но, думаю, приложение найдет своих почитателей», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, павильон с макетом ежегодно посещают сотни тысяч людей. В январе 2022 года посетителями стали 14 675 человек, также в павильоне прошли 66 экскурсий.

Записаться на экскурсии можно на сайте макета или у администратора по телефонам: +7 (925) 237-37-28, +7 (925) 237-37-29. Посетить макет можно бесплатно.