РИАМО - 8 фев. На территории столицы планируют построит 4 ледовых арены. Спортобъекты возведут инвесторы, а работы планируют завершит к концу следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, при этом в этой работе активно участвуют инвесторы. Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строятся 4 ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022-2023 годы», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, в мегаполисе появятся ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, а также спортивный учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», который будет расположен в районе Тропарево-Никулино.

Заммэра добавил, что еще в городе построят за счет средств Адресной инвестиционной программы 2 спорт объекта. Так, в мегаполисе появится комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка». Кроме того, ледовый дворец откроют на территории спортивной школы «Самбо-70».

За два года – с 2022 по 2023 – в Москве возведут свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. В их числе – объекты здравоохранения, образования. А также культурные площадки и объекты для занятия спортом.