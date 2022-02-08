РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержали в Котельниках 34-летнего мужчину, который пытался пройти мимо касс с товарами стоимостью более 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы выяснили, что гражданин пытался вынести из магазина на Новорязанском шоссе одежду, дорогостоящий робот-пылесос и несколько портативных фонариков.

Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящий момент по факту кражи проводится проверка.