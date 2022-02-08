РИАМО - 8 фев. Более 80 тыс. девятиклассников из подмосковных школ 9 февраля пройдут итоговое собеседование по русскому языку, необходимое для допуска к государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

«Для получения зачета нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Уверена, наши девятиклассники справятся с поставленной задачей. Всем желаю успехов», - рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что учащиеся будут проходить итоговое собеседование в своих школах.

Отмечается, что ученики, которые получат «незачет» на итоговом собеседовании, а также школьники, не завершившие собеседование или не явившиеся по уважительным причинам, смогут пересдать собеседование 9 марта и 16 мая.