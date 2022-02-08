РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец в 2025 году планируется завершение строительства поликлиники на 500 мест, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В текущем году планируется строительство поликлиники в поселке Октябрьский на 500 посещений в смену. Срок завершения работ – 2025 год», – сказал Ружицкий.

В детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства и в Люберецкой областной больнице завершается капитальный ремонт 2 кабинетов для оснащения магнитно-резонансными томографами.

«На сегодня в помещениях завершены общестроительные работы, монтаж вентиляции, установлены кабины МРТ», – добавил Ружицкий.