РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Жителей Люберец, предпринимателей и представителей местных организаций приглашают в поселок Октябрьский 9 февраля на обсуждение разработки концепции благоустройства Томилинского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Московской области Михаил Хайкина, обратная связь и диалог с жителями - это важная составляющая соучаствующего проектирования.

«В процесс проектирования общественных пространств, парков мы вовлекаем жителей, активистов, местные сообщества и других заинтересованных лиц для того, чтобы совместно определять проблемы территории, потребности людей, совместно принимать решения, и, как следствие, повышать эффективность проекта. Мы неоднократно убедились на своем опыте, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой и помогает сформировать положительную оценку», - отметил Хайкин.

Начало обсуждения в 19:00 в Культурно-досуговом центре в доме №5 на улице Текстильщиков. Организаторы встречи - SheredegaConsulting и YOarchitects.

Благоустройство лесопарка вошло в программу на 2022-2023 годы в рамках проекта «Парки в лесу». За 5 лет планируется провести работы в 50 лесных территориях.

«Наша основная задача - это минимальное вмешательство в природу. В лесопарках важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха жителей, но и сохранить природную среду», - добавил Хайкин.