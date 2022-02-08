РИАМО - 8 фев. Наледь обрушилась с крыши здания на мужчину с ребенком, инцидент произошел на севере столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На ул. Дубнинской произошло падение наледи на мужчину 1958 г.р., который шел со своим маленьким внуком. Мужчина госпитализирован. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

В настоящий момент Тимирязевская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Кроме того, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки.

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