РИАМО - 8 фев. Российские ученые пришли к выводу, что во время заболевания коронавирусом снижается уровень мужских гормонов. Но через три месяца после выздоровления показатель приходит в норму, сообщает Газета.ru.

Исследование провели российские ученые, а статья об этом была опубликована в научном журнале Andrology.

Ученые исследовали 44 мужчин с коронавирусом и такое же число здоровых добровольцев в контрольной группе. Воспалений или нарушений кровотока в половых органах обнаружено не было.

Но у тех, кто во время исследования болел коронавирусом, падала концентрация тестостерона. Однако уже через три месяца после болезни значимых различий между пациентами с коронавирусом и контрольной группой спермограмма не показала.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что репродуктивная функция у мужчин восстанавливается после болезни.