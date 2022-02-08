РИАМО - 8 фев. В России за последнее время предотвратили несколько терактов на объектах образования, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Часть атак готовилась членами международных террористических организаций. Вооруженные атаки планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Тверской области. К некоторым из них причастны сторонники движения «Колумбайн» (деятельность запрещена в РФ).

В настоящий момент правоохранители принимают все меры для того, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность объектов образования на территории России. Особое внимание уделяется подготовке персонала и охраны.

Ранее Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны. Тематические группы этого движения в соцсетях склоняют подростков к применению насилия и совершению убийств.

В Генпрокуратуре РФ также заявили, что за организацию или участие в запрещенном движении «Колумбайн» будет грозить серьезное наказание, вплоть до пожизненного срока.

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