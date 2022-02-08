РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. Сотрудники управления гостехнадзора Минэкологии Московской области продолжают держать на особом контроле ситуацию в городском округе Мытищи, откуда периодически поступают жалобы жителей на водителей самоходной техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ходе очередного рейда были выявлены новые нарушения.

«Рейд проводился в окрестностях деревни Жостово с участием сотрудников ГИБДД и МУ МВД «Мытищинское». Было проверено 17 снегоходов. В результате был выявлен гражданин, управлявший снегоходом без удостоверения, а также незарегистрированный снегоход. Нарушители привлечены к административной ответственности», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что от жителей деревень Жостово, Чиверево и Осташково не раз поступали жалобы: в летнее время – на квадроциклистов, в зимнее – на водителей снегоходов, которые устраивают гонки. Ранее в ходе рейдов было выявлено 5 нарушений.

Фирсов обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 9.3 КоАП РФ нарушение правил эксплуатации самоходной техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, на должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей.