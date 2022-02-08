РИАМО - 8 фев. На территории Подмосковья провели свыше 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие Covid-19. Из-за новой волны коронавируса лаборатории переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Самым точным способом определить наличие у человека коронавируса является ПЦР-диагностика.

«В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в регионе наши лаборатории переведены на усиленный режим работы. Всего в Подмосковье работают 14 гослабораторий», - сказала зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

ПЦР-исследование на коронавирус в медучреждениях Подмосковья проводят бесплатно. Его делают в том случае, если есть рекомендация врача или наличие симптомов ОРВИ. После того, как исследование будет готово, результаты придут по СМС.

Врачи напоминают, что самым эффективным способом сохранить здоровье и спасти жизнь во время пандемии коронавируса является вакцинация. Прививку делают бесплатно. Для этого нужно лишь предъявить паспорт и полис ОМС.