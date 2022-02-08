РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович не выявил нареканий в обеспечении завтраками учащихся школы №14 Подольска.

Павел Максимович вместе с зампредом комитета по образованию администрации округа Галиной Киселевой посетил основное здание школы №14 на ул. Батырева. Бесплатное горячее питание получают ученики всей начальной школы, а также все желающие. Меню в столовой разработано на 10 дней и не повторяется. Пятница – самый популярный день в столовой, так как в этот день здесь подают борщ и долгожданные пельмени.

«Убедились, что завтрак соответствует заявленному меню, проверили маркировку и сроки годности – все в норме. Все рекомендации Роспотребнадзора в учреждении соблюдены. Имеются все сертификаты на продукты. В пищеблоке и самой столовой соблюдаются чистота и порядок. Нареканий не возникло», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарили сотрудников пищеблока за вкусный завтрак, а директора школы – за ответственное отношение к организации питания учащихся и за внимательное отношение к своим подопечным.

Мониторинг обеспечения горячим питанием учащихся школ в Подольске ведется ежедневно.

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