РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. В городском округе Мытищи за минувшую неделю было зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 2 – с пострадавшими, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

4 февраля водитель Peugeot 206 ехал по Липкинскому шоссе в сторону Дмитровского, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero. В результате столкновения травмы получил водитель Peugeot.

В этот же день на улице Комарова водитель Kia Rio совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда серьезные травмы получил 6-летний мальчик.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Во избежание наезда на пешеходов водителям рекомендуется заранее при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу снижать скорость автомобиля, кроме этого, учитывать погодные условия и обязательно держать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Пешеходам рекомендуется начинать переход проезжей части только после того, как они убедятся, что переход будет для них безопасным. Важно помнить, что для остановки автомобиля водителю необходимо время, поэтому не стоит торопиться с переходом.