РИАМО - 8 фев. С 31 января по 7 февраля операторы региональной системы-112 приняли и обработали около 300 тыс. вызовов, сообщает пресс-служба организации.

Больше всего звонков – свыше 85% - были направлены скорой помощи. Кроме того, 12% звонивших обращались в Госавтоинспекцию, 3% - в пожарную службу, аварийную газовую службу и так далее.

Подавляющее число обратившихся – 88% - звонят на номер «112». Их звонки принимают 900 операторов и диспетчеров 24 часа в сутки. Всего в подмосковной системе-112 трудятся более 3,8 тыс. специалистов.

Звонить на номер «112» нужно, когда необходимо вызвать скорую помощь, если случилось ДТП, пожар. А также если произошло нарушение общественного порядка или ЧП.

Обратиться в систему-112 можно с помощью звонка, СМС или мобильного приложения. Также можно позвонить с помощью Skype или воспользоваться возможностями системы ЭРА-ГЛОНАСС.