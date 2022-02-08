РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 фев. В январе 2022 года сотрудники Контрольного расчетно-кассового центра в Королеве подали в суд 860 заявлений о выдаче приказов на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

После поступления заявления в суд судья в течение 5 дней выносит судебный приказ, в подобных случаях судебные заседания не проводятся.

Долг можно погасить частями, а специалисты юридического отдела КРКЦ на бесплатной консультации рассказывают жителям о возможных вариантах выплаты долга за жилищно-коммунальные услуги, в том числе об основаниях для получения государственной помощи в виде субсидий.

«Причины появления долга и обстоятельства у людей могут быть разные, человеку нередко требуется информационная помощь для того, чтобы разобраться, с чего начать ликвидацию долга. Специалисты Контрольного расчетно-кассового центра готовы помогать, обратитесь за разъяснениями», – сказал руководитель управляющей организации «Основа» Сергей Дробышев.

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