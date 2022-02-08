РИАМО - 8 фев. Проведение несанкционированных земляных работ сторонней организацией стало причиной возгорания газопровода в поселке Беляниново в Мытищах, сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».

В компании уточнили, что в результате работ по уборке снега трактором был поврежден полиэтиленовый газопровод с высоким давлением, вследствие чего произошло его возгорание.

«Газопровод находится на балансе АО «Мособлгаз». Работы в охранной зоне газопровода проводились без согласования с газовой службой», — сообщили в пресс-службе.

В результате ЧП 120 домовладений деревни Погорелки отключили от газоснабжения. На место инцидента прибыли 6 бригад филиала «Север» АО «Мособлгаз». К настоящему моменту возгорание локализовано, угрозы людей нет.

Специалисты сейчас ведут ремонтно-восстановительные работы. После них газоснабжение граждан в населенном пункте оперативно восстановят.