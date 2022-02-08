РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В Домодедове за сутки выявили 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 21 654 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 8486 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 845 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 630 человек. Выздоровели и выписались 674 190 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.