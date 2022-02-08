РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В текущем году в городском округе Люберцы будут защищены права 591 участника долевого строительства, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году планируется завершение строительства корпусов 1, 2, 3 ЖК «Заречье» и корпусов 7, 8, 10 ЖК «Томилино». Также на территории Серпухова в ЖК «Исторический район» планируется обеспечить квартирами дольщиков ЖК «Квадро» (застройщик ЗАО «Спецстрой-2»). Таким образом, в текущем году будут защищены права 591 участника долевого строительства», – сказал Ружицкий.

По его словам, сейчас в Люберцах контролируют 11 проблемных объектов – это 778 дольщиков.

«В 2021 году завершилось строительство ЖК «Цветной бульвар» – защищены права 107 дольщиков. Кроме того, 86 участникам долевого строительства ЖК «Звезда Томилино» выплачивается денежная компенсация. На территории Балашихи в микрорайоне Саввино обеспечены квартирами 38 дольщиков ЖК «Сосновый Бор» (застройщик ООО «Главстрой-СПб»). Итого в 2021 году защищены права 231 участника долевого строительства», – уточнил Ружицкий.

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