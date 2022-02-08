РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. Детский сад в деревне Погорелки городского округа Мытищи отключили от газа из-за пожара, произошедшего на газопроводе, детей забрали родители. На газопроводе ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Денис Волжин выехал на место повреждения газопровода в районе деревни Беляниново, чтобы проверить, как ведутся работы. По его словам, помимо жилых домов от газоснабжения пришлось отключить и детское дошкольное учреждение.

«Под отключение попал частный детский сад «Островок фантазий» на 30 детей. Других источников тепла у них нет. Детей передали родителям», – сказал Волжин.

Полиэтиленовый газопровод высокого давления, который был поврежден во вторник в 07:05 в поселке Беляниново, находится на балансе АО «Мособлгаз». В пресс-службе филиала «Север» отметили, что работы в охранной зоне газопровода проводились без согласования с газовой службой. При проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией газопровод был поврежден, вследствие чего произошло возгорание.

Для локализации и ликвидации аварийной ситуации задействовали 6 бригад филиала «Север» АО «Мособлгаз». Возгорание локализовано. От газоснабжения отключены 120 домовладений деревни Погорелки. Угрозы для жизни и здоровья жителей находящихся рядом населенных пунктов нет.

В настоящий на момент на месте ведутся ремонтно-восстановительные работы, по их окончании газоснабжение потребителей будет оперативно восстановлено.